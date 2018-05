C'est une page qui se tourne pour le Courrier Picard à Amiens, nos confrères de la presse écrite quittent leurs locaux historiques rue de la République en plein centre ville et déménage au 5 boulevard du Port d'aval avec un pincement au coeur pour une partie du personnel. Dans le nouveau bâtiment des locaux plus modernes et plus fonctionnels pour une nouvelle façon de travailler. Le Courier Picard a été créé par les résistants en 1944.

La direction espère avec ces nouveaux locaux et une nouvelle organisation favoriser la communication entre les services pour une info de proximité.