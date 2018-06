La course aux dédicaces est lancée au festival de la BD d'Amiens

Dédicaces gratuites en BD

Dédicaces payantes en littérature jeunesse

Quel fan n'a pas déjà fait la queue dans un festival de bande dessinée pour avoir une dédicace de ses auteurs fétiches ?Ce rendez-vous incontournable au festival de la BD d'Amiens attire toujours autant de monde, comme on a pu le voir devant la table de Zep , créateur du fameux Titeuf. A chaque festival, il se prête volontiers au jeu."C’est un exercice qu’il faut faire de temps en temps.. On va dans les salons et on espère que parce qu’on va faire un dessin dedans les gens, ils vont avoir de la curiosité pour nos bouquins (...) après, on le fait plus pour nos lecteurs parce que ça leur fait plaisir".Mais quand certains auteurs offrent une véritable oeuvre d'art à leurs fans,? La question aujourd'hui se pose. La plupart des dessinateurs étant en-dessous du seuil de pauvreté. "La situation s'est beaucoup précarisée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont devoir arrêter la bande dessinée et je trouve ça très triste. C'est bien si on trouve d'autres solutions", se désole le "père de Titeuf".Contrairement à la bande dessinée, la situation est toute autre"Il est quand même incroyable de se dire que des festivals des manifestations littéraires qui ont une envergure économique qui rapporte de l’argent aux différents acteurs du livre, eux, soient rémunérés et que l’auteur qui est à la source de toutes créations, soit le seul qui n’est pas rémunéré. Alors que c’est la valeur ajoutée de n’importe quel événement", s'étonne Samantha Bailly, auteur et présidente de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse.