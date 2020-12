Le Couvre-feu festival, une scène virtuelle ouverte aux groupes de musique picards en mal de concerts

Touchée de plein fouet par la crise sanitaire, Cynergie Sonorisation Live, prestataire technique dans l'événementiel à Amiens, a décidé d'organiser une série de concerts jusqu'au 29 janvier.



L'entreprise a ainsi mis en place une scène dans son dépôt et mis à disposition du matériel prêté par ses fournisseurs. Couvre-feu oblige, le public sera présent, mais à travers un écran. Les concerts seront diffusés chaque semaine, le vendredi ou samedi, sur Facebook. "Que ce soit les artistes ou les techniciens, tous sont bénévoles. C'est vraiment un moyen de continuer à faire leur métier malgré tout", précise Célia Courtin, chargée de communication de Cynergie Sonorisation Live.

Les Crieurs de toit ont ouvert le bal le 11 décembre suivi par Les pinailleurs. Les deux concerts ont été vus entre 3500 et 4000 fois. "Ça fait du bien de pouvoir reprendre notre métier, même s'il n'y a pas de public", a confié Thomas, l'un des membres du groupe Crieurs de toit après leur concert.

Une interlude en attendant la reprise

À partir de janvier, deux groupes de musique se produiront par soirée. Une vraie demande de la part des artistes et des techniciens qui, pour la plupart, n'ont pas pu travailler de l'année. "On sent vraiment qu'il y a un ras-le-bol de ne pas travailler, de ne pas profiter de leur passion", affirme Célia Courtin.



Une année aussi compliquée pour l'entreprise, prestataire dans l'événementiel et dont les salariés sont au chômage partiel depuis plusieurs mois. Avec cette initiative, elle espère pouvoir reprendre un peu du service en attendant la reprise des événements culturels. Le prochain live, cette fois du groupe The Very Big Zouille Orchestra, est prévu samedi 26 décembre à 21h.