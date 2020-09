COVID-19 - 500 étudiants de la fac de médecine d'Amiens à l'isolement pour 7 jours

L'année universitaire commence à peine et déjà plusieurs centaines d'étudiants de la faculté de médecine d'Amiens doivent retourner chez eux : 20 d'entre eux ont été testés positifs au Covid-19.Des étudiants en deuxième et troisème années de médecine. L'unversité de Picardie Jules Verne (UPJV) a décidé, conformément aux préconisations de l'agence régionale de santé, de mettre à l'isolement chez eux tous les étudiants de ces deux promotions pendant 7 jours. Soit environ 500 personnes jusqu'au 18 septembre.Les cours en présentiel sont dès lors suspendus et assurés en distanciel, assure l'UPJV qui rappelle sur sa page Facebook la conduite à tenir en cas de cas contact :Jeudi 10 septembre dernier, le service de santé de l'université a proposé à ses étudiants un test PCR gratuit. Plus de 300 personnes avaient passé ce test.