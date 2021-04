Covid-19 à la prison d'Amiens : une dizaine de cas recensés, un syndicat de surveillants demande la vaccination

"On a eu énormément de chance qu'il n'y ait pas eu une flambée des cas", soupire Frédéric Lefèvre, secrétaire local Force Ouvrière à la maison d'arrêt d'Amiens.

Quinze jours plus tôt, une dizaine de cas de Covid-19 positifs ont été détectés entre les murs de la prison. "Environ cinq surveillants et cinq détenus", détaille-t-il.

Pourtant, ce n'est que le 26 avril, que l'ARS l'a officiellement classé comme "cluster".

Les prisons étant par définition un endroit clos, avec une forte concentration de population, elles sont un terreau fertile pour une propagation rapide du virus.

"La direction est très à cheval sur les gestes barrières au sein de la maison d'arrêt, assure Frédéric Lefèvre. Ça a permis d'éviter que les cas se mulitplient".

Les surveillants, pas encore prioritaires à la vaccination

"Aujourd'hui, on aimerait qu'il y ait un dépistage massif au sein de la maison d'arrêt, réclame le surveillant pénitentiaire. On a tous peur de ramener le virus à la maison. On aimerait bien être prioritaires pour recevoir le vaccin". Pour le moment, ce n'est pas encore à l'ordre du jour.

À ce jour, les cinq agents touchés par le virus sont toujours positifs et n'ont pas encore pu reprendre le travail.