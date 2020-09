Covid-19 : des cours à distance pour les étudiants de l’IFMK d’Amiens après l’apparition de plusieurs cas positifs

Pour protéger l’ensemble des étudiants du site et selon les règles sanitaires appliquées dans l’enseignement supérieur, les enseignements présentiels ont été temporairement suspendus pour toutes les promotions au profit d’enseignements en distanciel. Toutes les dispositions sont prises pour assurer la continuité de la formation. Institut de formation des masseurs kinésithérapeutes d'Amiens

Difficile de respecter les gestes barrières quand le cœur de votre futur métier est d’user entre autre de vos mains pour soigner les maux de vos patients. Toujours est-il que les étudiants de l’IFMK (institut de formation des masseurs kinésithérapeutes) devront probablement les garder dans les poches quelques temps. L’établissement a révélé jeudi 10 septembre la présence de plusieurs cas de Covid-19 et donc la suspension des enseignements présentiels.L’établissement situé à Amiens dans la Somme invite également ses étudiants à "l’auto-surveillance et à la plus grande prudence pendant leur période de confinement."