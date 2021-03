Covid-19 : l’académie d’Amiens recrute des médiateurs pour encadrer les tests salivaires

C’est une annonce un peu particulière qui est désormais disponible sur le site de l’académie d’Amiens. Alors que les vacances d’hiver se clôturent le dimanche 7 mars, la zone B devra se mettre au diapason des zones A et C où sont d’ores et déjà organisés des tests salivaires. Pour répondre à la demande du ministère de la Santé destinée à garder les écoles ouvertes, l’académie espère recruter ce qu’elle qualifie de "médiateurs de lutte anti-COVID".

Contrat à Durée Déterminée jusqu’au 31 mai 2021 maximum, temps partiel possible, poste adapté selon les profils - Début de la mission le plus tôt possible. Extrait de l'offre proposée par l'Académie d’Amiens

Ces derniers devront entre autres, préparer la campagne de dépistage en coopération avec le chef d’établissement et les laboratoires d’analyse, mais aussi assurer l’accueil des élèves, expliquer le déroulement du test avant de réaliser le prélèvement et son analyse. Une nouvelle qui devrait soulager les syndicats enseignants : ils craignaient d'être mobilisés pour faire passer ces tests.

Au fil de l'annonce, l'on apprend que ces opportunités s’adressent aux étudiants, comme aux titulaires de diplôme de niveau baccalauréat et/ou d’un diplôme des filières sanitaires et sociales. Les CV des candidats peuvent être envoyés à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aisne, de l’Oise ou de la Somme.