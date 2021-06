Covid-19 - Plusieurs contaminations au variant Delta au centre de formation des Gothiques

Le variant Delta (variant indien) s'est infiltré dans le centre de formation d'Amiens Hockey Elite. La semaine dernière, neuf joueurs des équipes U17 et U20 des Gothiques ont été contaminés au Covid-19.

5 cas de variant Delta

"5 premiers cas de Covid ont été identifiés dans une première équipe, dont 4 présentant la mutation L452R, évocatrice du variant Delta dit "Indien". 4 autres cas ont été identifiés ensuite dans une seconde équipe", explique l'ARS Hauts-de-France dans un communiqué. "Dès qu'on a appris qu'il y avait un cas positif, tout le monde a été mis à l'isolement puis testé", assure Elie Marcos, manager de l'Amiens Hockey Elite.

"Cette année on a appris à gérer ce genre de situation. Donc on savait comment faire pour éviter que l'épidémie se propage au sein du groupe", ajoute-t-il.

Dépistage massif au sein du Coliseum

"Aujourd'hui, quelques U17 sont déjà sortis de l'isolement", se réjouit Elie Marcos. Pourtant, les entraînements sont toujours annulés. Ils devraient reprendre la semaine prochaine.

Selon l'ARS, un premier dépistage de l'ensemble des joueurs et membre du staff a été organisé mardi 15 juin. Une deuxième opération de dépistage est organisée jeudi 17 juin au Coliseum pour l'ensemble des sportifs et encadrants du pôle sport de glâce. Le but : écarter l'éventualité que le virus se soit propagé à d'autres équipes. "Les U17 et U20 ne croisent pas les autres équipes, donc ça ne devrait pas être le cas", affirme confiant Elie Marcos.

L'ARS invite les usagers du Coliseum, ainsi que leurs familles à se faire vacciner et leur propose un accès sans-rendez vous, dans les quatre centres de vaccinations d'Amiens.