Covid-19 : port du masque étendu, fermeture des bars à minuit... les restrictions dans la Somme, placée en zone d'alerte

Zone de vigilance (gris) : le virus circule dans ces territoires, mais sa propagation reste en deça des critères alarmants. En Hauts-de-France, seule l'Aisne n'est pas en état d'alerte . Avant le 23 septembre, ce palier était associé à la couleur orange, pour "zone de vulnérabilité relative"

Zone d'alerte (rouge pâle) : le taux d'incidence du virus a dépassé 50 cas positifs pour 100 000 habitants, on dit alors que le virus circule activement. Avant le 23 septembre, ce palier était associé à la couleur rouge pour "zone de vulnérabilité élevée". En Hauts-de-France, l'Oise et la Somme viennent de rejoindre le Nord et le Pas-de-Calais sur ce palier épidémique.

Zone d'alerte renforcée (rouge) : le taux d'incidence du virus a dépassé 150 cas positifs pour 100 000 habitants et 50 cas positifs pour 100 000 personnes âgées. En Hauts-de-France, seule la métropole de Lille est classée en rouge.

Zone d'alerte maximale (écarlate) : le taux d'incidence du virus a dépassé 150 cas positifs pour 100 000 habitants, 50 cas positifs pour 100 000 personnes âgée et 30 % des places en service de réanimation occupées par des malades du Covid-19. Seuls les Bouches-du-Rhône et la Guadeloupe sont classés sur ce palier.

État d'urgence sanitaire (hachures noires) : les critères définissant ce seuil n'ont pas encore été définis, mais l'article 50 EUS du décret du 10 juillet 2020 indique que cette situation entraînerait un nouveau confinement comme celui décreté du 14 mars au 11 mai dernier, mais à une échelle locale.

À cause de la progression du Covid-19 sur leur territoire, la Somme et l'Oise ont été ajoutés à la liste des départements classés "zone d'alerte". Déjà considérés en alerte sur la carte communiquée par le gouvernement le 23 septembre, ce classement a été acté par un décret du Premier ministre publié au Journal officiel ce 27 septembre.Grâce à ce décret, le placement en "zone d'alerte" va entraîner des mesures sanitaires "automatiques, accompagnées de mesures prises dans chaque départements à l'initiative des préfets. La préfète de la Somme rencontre en ce moment les acteurs du département pour convenir de ces mesures restrictives," signale la communication de la préfecture d'Amiens. Nous détaillons ces mesures ci-dessous.Suite à ce classement en zone d'alerte, les rassemblements comme les fêtes (mariages, baptêmes, anniversaires par exemple) et les événements associatifs sont automatiquement limités à une jauge de 30 personnes maximum. Dans le cas des mariages, cette restriction est seulement valables pour les célébrations qui suivent la cérémonie religieuse ou laïque. Les événements plus conséquents, tels que les foires, spectacles, concerts et rencontres sportives sont limités à 5 000 personnes.Pour ces deux types d'événements, la préfète de la Somme exige qu'une "distanciation physique minimale d'un siège" doit être laissé entre deux personnes ou un groupe de 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.Ces mesures s'appliquent dès ce 28 septembre et jusqu'au 12 octobre.Nota bene : les mesures dans l'Oise seront ajoutées ici dès qu'elles nous seront communiquées.Dans la Somme,(voir carte ci-dessous).Tout piéton devra se déplacer masqué dans les parcs et plans d'eau, hormis lors d'une activité physique, ainsi que dans un rayon de 50 mètres autour de lieux fréquentés, à savoir les arrêts de bus, commerces, parkings, services publics, salles d'expositions, de sport, bibliothèques, lieux de cultes... Autant dire quasiment partout en ville. La fréquentation de centre commerciaux, de cimetières et de stations-services rend aussi le port du masque obligatoire.Une personne ne portant pas de masque dans ces espaces se verra écoper d'une amende de 135 euros, voire 1 500 euros en cas de récidive.Nota bene : les mesures dans l'Oise seront ajoutées ici dès qu'elles nous seront communiquées.Dans la Somme, afin d'éviter les regroupements le soir dans les "quartiers festifs", la vente d'alcool ne sera plus possible après 22 heures; les bars et restaurants seront tenus de fermer à minuit. Toute rave party ou technival est proscrit dans l'ensemble du département.Ces décisions de la préfète de la Somme ont été prises en concertation avec les élus locaux et l'Agence régionale de santé (ARS), rencontrés dès le 18 septembre.Nota bene : les mesures dans l'Oise seront ajoutées ici dès qu'elles nous seront communiquées.Entre les départements colorés en vert, écarlate en passant par toutes les nuances de rouge, il est parfois difficile de comprendre les cartes de la vulnérabilité face au Covid-19. Depuis le mercredi 23 septembre, Santé publique France prend en compte trois critères :En considérant ces trois critères dans les départements, ces derniers sont triésen fonction de l'avancée du Covid-19 sur leur territoire :