Covid-19 : la préfecture de la Somme modifie les règles encadrant le port du masque

Ce qui change :

Ce qui ne change pas :

À cause de la progression du Covid-19 sur leur territoire, la Somme a été ajoutée à la liste des départements classés "zone d'alerte". Déjà considérée en alerte sur la carte communiquée par le gouvernement le 23 septembre, ce classement a été acté par un décret du Premier ministre publié au Journal officiel ce 27 septembre. Une décision qui avait entrainé une première série de mesures devant s'appliquer jusqu'au 12 octobre. Des mesures qui seront dans l'ensemble reconduites.Interrogée par nos soins, la préfecture a néanmoins dévoilé deux changements importants. D'une part, le port du masque n'est plus obligatoire lors des activités physiques et sportives. D'autre part, il faudra se déplacer masque sur le nez dans le parking du shopping promenade d'Amiens.Suite à ce classement en zone d'alerte, les rassemblements comme les fêtes (mariages, baptêmes, anniversaires par exemple) et les événements associatifs ont été automatiquement limités à une jauge de 30 personnes maximum. Dans le cas des mariages, cette restriction est seulement valable pour les célébrations qui suivent la cérémonie religieuse ou laïque. Les événements plus conséquents, tels que les foires, spectacles, concerts et rencontres sportives sont limités à 5 000 personnes.Pour ces deux types d'événements, la préfète de la Somme exige qu'une "distanciation physique minimale d'un siège" doit être laissé entre deux personnes ou un groupe de 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.Le port du masque reste obligatoire, à toute heure, dans l'ensemble du centre piétonnier d'Amiens et le quartier Saint-Leu, mais aussi place Max-Lejeune et ses rues avoisinnantes à Abbeville (voir carte ci-dessous). La fréquentation de centre commerciaux, de cimetières et de stations-services rend aussi le port du masque obligatoire.Pour finir, afin d'éviter les regroupements le soir dans les "quartiers festifs", la vente d'alcool n'est toujours pas possible après 22 heures; les bars et restaurants restent tenus de fermer à minuit. Toute rave party ou technival sont proscrits dans l'ensemble du département.