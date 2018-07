Crise à l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel d'Amiens : le directeur s'exprime

Le directeur de l'établissement s'exprime

Reportage : Marie Roussel, Anne-Fleur Lespiaut, Fabien Desgardins; avec Chrystèle Leclercq, infirmière depuis 22 ans ; Elio Melis, directeur de l'hôpital depuis 2016, Dr Julie Cormier, médecin psychiatre à temps partiel à l'hôpital ;

La scène est devenue familière route de Paris à Amiens : les personnels de Pinel manifestent aux portes de leur hôpital. La goutte d'eau a été la fermeture d'un service, le quatrième en quatre ans. Mais certaines problématiques sont dénoncées depuis bien plus longtemps. C'est le cas notamment du manque de places, et la pénurie de soignants.Pour la première fois, la direction de l'établissement s'est exprimée, à l'occasion d'une conférence de presse donnée dans un hôtel du centre-ville. Selon elle, pas de coupes claires dans les effectifs, plutôt desavec des équipes en renfort le jour et la nuit, ainsi que des cadres de santé présents en permanence.Le directeur Elio Melis, nommé de 2016, parle même de quelques embauches. "Dix postes d'infirmiers ont été créés. J'ai donné l'ordre que le recrutement se fasse en juillet, le plus vite possible." Anciennement à la tête du Centre hospitalier de Vire, en Normandie, Elio Melis a pour objectif dequi touche l'établissement.C'est d'ailleurs chose faite, puisque le déficit est passéen 2017. Seulement leet est responsable, selon les syndicats, d'une véritable souffrance au travail.Selon Julie Cormier, psychiatre à mi-temps dans l'établissement,regrette-t-elle.La direction appelle à la négociation. Maisavec tous les acteurs du dossier, y compris les représentants de l'Etat. Chose qui n'est selon Elio Melis, pas de la prérogative du directeur mais des institutions.