Crise sanitaire - L'édition 2020 du festival de la BD d'Amiens organisée en mode numérique

"Au moment les plus sombres du confinement, c'est vers cette dimension-là qu'on a essayé de se diriger en se disant qu'il fallait que la bande dessinée vive sur Amiens et qu'elle pouvait vivre comme ça, par le web". Pour Pascal Mériaux, le directeur du festival de la BD d'Amiens, et son équipe, il n'était pas envisageable que l'édition 2020 n'existe pas à cause de la crise sanitaire. Certes, les 25 ans de ce rendez-vous incontournable de la bande dessinée prévus cette année ont dû être réportés à 2021. Mais pour le reste, pas question de tout annuler. La programmation a ainsi été adaptée à l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. Et quoi de mieux pour respecter la distanciation sociale que la dématérialisation offerte par le numérique.

"Il y a un site internet, poursuit Pascal Mériaux. On va y retrouver toutes les contributions des auteurs. Il y aura aussi des vidéos des invités pour remplacer les conférences. Il y aura plusieurs types de vidéos. Des vidéos qui auront été travaillées par les auteurs chez eux qui ont voulu nous proposer des formats. Ça peut être des réalisations de bandes dessinées, des making off d'album. Il y aura également des directs sur la page Facebook des rendez-vous de la BD d'Amiens : des battles de dessin, des cours de dessins pour les jeunes, des tables rondes, des dessins en direct".

Des auteurs dialogueront et se défieront par le biais de la toile jusqu'à dimanche 7 juin. Pour la répétition technique de la battle de dessins, Anne-Claire Giraudet et Guillaume Magni sont les cobayes. Ils esquissent Astérix et Alice, héros de leur enfance, sous l'oeil de la caméra. "Il y aura quatre dessinateurs qui vont venir s'affronter sur leur table à dessin, précise Guillaume Magni. Ils devront dessiner sous la contrainte sur un temps très restreint. Ils devront épater les gens qui vont regarder sur internet". Anne-Claire Giraudet trouve cette façon de faire intéressante : "finalement, c'est peut-être une expérience qui est enrichissante pour le festival, je pense. Ça va faire une communication qui pour les prochaines éditions va être porteuse, je pense."

En revanche, pour visiter les expositions, il faudra finalement patienter un an. Une alternative a cependant été trouvée : Le festival qui s'invite chez vous, c'est le slogan d'un magazine, produit à 100 000 exemplaires et distribué gratuitement aux Amiénois, qui compile les planches créées par les auteurs invités. Sur les 90 invités à l'édition 2020, 86 ont spécifiquement créé pour le festival d'Amiens. En couverture, le dessinateur Alexandre Clérisse a croqué Gaston, Corto, Luky Luke et Obélix en mode confiné.

68 pages, 5 grandes thématiques : Amiens, la ville ; le festival en lui-même ; le rapport au médium bd ; la crise actuelle et le jeune public avec des jeux, des exercices ou des coloriages. "C'est beau de pouvoir voir que même si on ne peut pas tenir le festival, il y a quelque chose qui se fait. Et je trouve que c'est un très bel objet", confie Lucile Decormeille, l'une des bénévoles. Pour Aline Bottecchia, responsable d'exposition, c'est l'occasion de faire davantage connaître le festival : "comme tout le monde va le recevoir dans la boîte aux lettres, peut-être que justement, ça va toucher un autre public que les gens qui venaient au festival depuis des années. C'est peut-être un point très positif. On espère !", confie-t-elle.