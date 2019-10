Cyclisme sur piste : le Picard Corentin Ermenault sacré champion d’Europe

Cyclisme sur piste : Corentin Ermenault est champion d'Europe de la Poursuite individuelle 🏆



Le Français remporte le deuxième titre européen de sa carrière 🇫🇷



Suivez le direct : https://t.co/V5PWuGtF7J#EuroTrack2019 #Apeldoorn2019 pic.twitter.com/gef8yN6c8o — France tv sport (@francetvsport) October 19, 2019

Quand tu es libre et en accord avec toi même. Voilà ce que ça donne 😁⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/LV4aok3XOy — Corentin Ermenault ♣ (@_Corentin_) October 20, 2019

Le bras levé en signe de victoire, Corentin Ermenault s’est offert quelques tours de pistes supplémentaires sous les applaudissements du public. Trois ans après avoir décroché son premier titre européen, le natif d’Amiens vient d’être sacré champion d’Europe en poursuite individuelle.Avant de s'imposer en finale face aux Allemands Domenic Weinstein et Felix Gros sur la piste d’Apeldoorn, aux Pays-Bas, le Picard avait commencé par atomiser son propre record de France sur 4 kilomètres (4'10'314) lors des phases de qualifications.Fils de Philippe Ermenault, champion olympique de poursuite par équipes en 1996, Corentin semble marcher sur les pas de son père.À ses côtés, deux autres français ont été sacrés aux championnats de cyclisme sur piste. Il s’agit de Bryan Coquard, qui s’est imposé lors de la course aux points devant le champion du monde Jan Van Schip et de Mathilde Gros, qui a remporté l’or pour la deuxième fois d’affilée suite à l’épreuve du keirin.