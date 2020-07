Débouté par le Conseil d'état, l'Amiens SC est officiellement relégué en Ligue 2

Le Conseil d'Etat a rejeté vendredi 10 juillet le nouveau recours en référé déposé par l'Amiens SC. Le 26 juin dernier, l'ASC avait à nouveau saisi la plus haute juridiction administrative pour faire annuler sa relégation en Ligue 2 la saison prochain. Mais le Conseil d'Etat a donné raison à la Ligue de Football Professionnelle et la Fédération Française de Football sur les décisions d'arrêter, de figer le classement et de procéder à des montées et descentes . L'Amiens SC jouera donc en Ligue 2 la saison prochaine.Il reste encore un recours au fond qui doit être examiné dans plusieurs mois. S'il était donné raison l'Amiens SC, le club pourrait prétendre à une indemnisation.Dans l'immédiat, le club de foot picard a pris acte de cette décision du Conseil d'état dans un communiqué de presse. La priorité est désormais le retour sur les terrains...en Ligue 2. "Le juge des référés n'a pas entendu nos arguments et je le regrette sincèrement.Je suis persuadé que le Conseil d'État, dans sa formation collégiale, nous donnera raison dans le cadre d'un examen au fond de nos demandes" qui prendra de longs mois, a réagi Bernard Joannin, le président du club amiénois. En attendant, la meilleure réponse est sur le terrain. L'Amiens SC est en ordre de marche pour former une équipe animée par la soif de gagner".Une étude du cabinet KPMG a estimé qu'une relégation coûterait entre 44 et 50 millions d'euros de pertes financières à l'Amiens SC.