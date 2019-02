Défaite 1-0 de l'Amiens SC à Rennes : “un coup dur” pour Christophe Pélissier

Christophe Pélissier : « Je pense que ce soir, ça n’aurait pas été illogique de prendre un point » pic.twitter.com/5cAknPK54e — Amiens SC (@AmiensSC) 2 février 2019

Amiens dans la zone de relégation

Coup d'oeil sur le classement à la suite de cette journée foot.



Après sa 1ère victoire de la saison à domicile, l'@AS_Monaco remonte au classement et devient barragiste.



Après sa 1ère victoire de la saison à domicile, l'AS Monaco remonte au classement et devient barragiste.

"On a dicté le rythme de la première période, c'est un coup dur parce que le plan de jeu était parfaitement exécuté".C'est avec des regrets que l'entraîneur de l'ASC Christophe Pélissier revient sur cette énième défaite en Ligue 1.Samedi soir, face à Rennes, les Amiénois ont pourtant longtemps résisté sans trop de frayeurs aux faibles assauts des Rennais."Malheureusement, on a un peu sombré offensivement dans la mesure où on n'a pas tenu le ballon assez haut et on n'a pas fait mal, donc inexorablement Rennes nous a acculé et il a fallu un seul coup pour nous faire perdre ce soir", confesse Pélissier.Sans briller, Rennes s'en sort miraculeusement grâce à un but de Mehdi Zeffane, qui a coupé un centre de Mbaye Niang au premier poteau, à huit minutes de la fin du temps réglementaire.Pour Amiens, cette défaite, conjuguée à la victoire de Monaco face à Toulouse (2-1), leur coûte une place au classement et les hommes de Christophe Pélissier sont désormais relégables (19e) avec 18 points."On a un match important la semaine prochaine avec la réception de Caen, un concurrent direct, à nous d'être capables de gagner ces matches-là. Un point aurait fait du bien sur le plan psychologique parce que les garçons donnent tout", conclut l'entraîneur de l'ASC.