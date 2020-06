Le défenseur de l'Amiens SC Christophe Jallet raccroche les crampons, Gurtner prolonge jusqu'en 2023

👍👏Christophe Jallet met un terme à sa carrière. Grand serviteur du football, au parcours et au palmarès qui forcent le respect, l'enfant de Cognac sait ce qu'il doit à son sport et partage ici son bonheur avec nous...

Une saison à Amiens

Un passage réussi au PSG

16 sélections en équipe de France

"C’est sûr, le terrain va me manquer"

Régis Gurtner prolonge jusqu'en 2023

Après Mathieu Bodmer mardi 23 juin, c'est au tour de Christophe Jallet de prendre sa retraite sportive. Le défenseur droit de l'Amiens SC l'a annoncé ce vendredi 26 juin matin via le syndicat des joueurs Union Nationale des Footballeurs Professionels.C'est après une carrière bien remplie que le "divin chauve", comme s'amusent à l'appeler ses admirateurs, pose ses valises au stade de la Licorne à l'été 2019. L'enfant de Cognac a fait ses débuts en professionel au chamois niortais, où il évolue en Ligue 2 et en National. Il découvre la Ligue 1 au FC Lorient où il s'impose à droite de la défense de 2006 à 2009.Cette même année, Christophe Jallet s'envole vers le Paris Saint-Germain. Pendant ses cinq ans au PSG, le défenseur droit gonfle son palmarès et remporte pas moins de cinq titres. Deux fois champion de Ligue 1 (2013 et 2014), vainqueur de la Coupe de France (2010) et de la Coupe de la Ligue (2014). Enfin il remporte le Trophée des Champions en 2013. Il profite de son passage à Paris pour disputer la Ligue des Champions.En 2014, Christophe Jallet rejoint les rangs de l'Olympique Lyonnais, avant de signer à l'OGC Nice en 2017.Grâce à ses performances sur le terrain, Christophe Jallet est également appelé en équipe de France, pour laquelle il dispute 16 rencontres. Il est sélectionné pour la première fois en bleu en 2012 par Didier Deschamps, lors d'un match amical contre l'Uruguay."Toutes les bonnes choses ont une fin et il est venu pour moi le temps de raccrocher, d’arrêter ce qui m’a toujours guidé et fait vibrer", confie-t-il dans le communiqué de l'UNFP. "C’est sûr, le terrain va me manquer… Mais je m’estime extrêmement chanceux d’avoir pu vivre autant d’émotions , autant de bons moments et, surtout, d’avoir pu rencontrer tellement de belles personnes grâce au football…", rajoute-t-il.Du côté des bonnes nouvelles, l'Amiens SC a annoncé ce vendredi 26 juin matin la prolongation du gardien Régis Gurtner jusqu'en 2023. Un énorme coup pour le club picard, alors que l'éventualité d'une relégation en Ligue 2 semble de plus en plus inévitable. Le club s'assure ainsi de conserver son gardien fétiche arrivé à Amiens en 2015, alors que le club était encore en National.