Une délégation de salariés de WN reçue en préfecture

Cessation de paiement pour WN

Les politiques réagissent après l'annonce de cessation de paiement de WN

Dans un communiqué de presse le préfet de la Somme précise que : "L'entreprise WN présentera un dossier de demande de redressement judiciaire qui sera examiné avec la plus grande attention par le tribunal de commerce d'Amiens en début de semaine prochaine. Cette demande a pour objectif de placer l'entreprise sous la protection du tribunal de commerce en figeant les dettes et en garantissant la prise en charge des salaires. La décision du tribunal de commerce sera rendue dans les prochains jours".Ce mercredi des salariés de WN ont accepté de s'exprimer, ils espèrent que l'avenir de leur entreprise n'est pas mort. Ils demandent du temps et le maintien de leurs activités.Après, la demande de mise redressement judiciaire de l'entreprise WN les Politiques réagissent et s'interrogent sur la gestion de ce projet.