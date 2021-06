Départ d'Oswald Tanchot de l'Amiens SC : "Ça ne sera pas un regret pour les supporters"

Oswald Tanchot ne sera pas l'entraineur de l'Amiens SC la saison prochaine. Dans les tuyaux depuis maintenant plusieurs jours, l'information vient d'être officialisée mercredi 16 juin en début d'après-midi par le club.

[Communiqué Officiel]



Fin de collaboration entre l'Amiens SC et Oswald Tanchot.



Le club et Oswald Tanchot ont décidé d’un commun accord de rompre à l’amiable le contrat qui les liait jusqu’en juin 2022.



Merci Oswald et bonne chance pour la suite !