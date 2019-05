Un départ et deux nouvelles recrues chez les Gothiques

La revue des effectifs en quelques tweets

|| EFFECTIF 19/20 ||

2 infos transferts aujourd'hui, Si Bastien Maïa, arrivé de Finlande en cours de saison, ne poursuit pas l'aventure avec les Gothiques.



Spencer Edwards, a lui choisi de jouer au Coliseum une saison supplémentaire. 💪#wearegothiques #saison1920 pic.twitter.com/y0IOhP4Qj4 — Les Gothiques (@LesGothiques) 10 mai 2019

Nouvelle prolongation, c'est au tour de Joey West de prolonger l'aventure avec les Gothiques. Un joueur investi à 200% !#wearegothiques #saison1920 pic.twitter.com/obSrCQYNXU — Les Gothiques (@LesGothiques) 8 mai 2019

Retour à la maison pour Thomas Roussel, défenseur International français 🇫🇷 d'expérience.

388 matchs de Ligue Magnus 😮, pas négligeable pour apporter de la stabilité et de la sécurité 😇#wearegothiques #saison1920 pic.twitter.com/q4qPCScPli — Les Gothiques (@LesGothiques) 5 mai 2019

Auteur de 31 points en 40 matchs l’an dernier, notre #7️⃣1️⃣ canadien 🇨🇦 prolonge l’aventure amiénoise pour une 3eme année !

Phil Halley sera amiénois en 2019/2020 👍 👏#wearegothiques #saison1920 pic.twitter.com/EMN1M0CC1X — Les Gothiques (@LesGothiques) 4 mai 2019

La saison prochaine, Ondrej Smach quittera les Gothiques pour d'autres aventures après avoir réalisé deux bonnes saisons et une victoire en coupe de France à Bercy pour d'autres aventures. Il a disputé 86 matchs pour 39 points. L'équipe va aussi accueillir deux nouvelles recrues, les attaquants Michael Babcock, 24 ans, le fils du coach des Toronto Maples Leafs Mike, et Cain Franson, attaquant d'1,88 m, qui peut évoluer à l'aile et au centre. Il arrive de l'université de Calgary où il a joué 2 saisons avec Spencer Edwards. Pour la petite info, les deux jeunes joueurs vont découvrir la France et la Picardie pour la première fois.