Le député de la Somme François Ruffin dévoile son nouveau documentaire sur les gilets jaunes

"Le gilet jaune, c'est le bleu de travail contemporain"

"Les héros, c'est eux. C'est Cindy, c'est Marie, c'est Loïc, avec des histoires, à chaque fois, inattendues... Je veux dire à ces gens : "Je vous aime", ces gens si longtemps résignés, méprisés, qui se mettent debout maintenant." — François Ruffin (@Francois_Ruffin) 14 février 2019

Tourné en décembre avec le cinéaste Gilles Perret,se déploie d'Amiens à Montpellier sur une période de six jours, durant laquelle le duo est allé caméra au poing recueillirVendredi soir, 350 personnes ont découvert en avant-première le nouveau long métrage du fondateur du journal alternatif "Fakir" , qui doit encore être étalonné et mixé avant sa sortie en salles, prévue le 3 avril."Vous êtes des cobayes !", a ironisé le député de la première circonscription de la Somme devant les spectateurs présents à Grenoble, avant de donner le coup d'envoi de la projection.Durant 80 minutes,etposent un regard plein d'empathie sur les récits douloureux de ces hommes et de ces femmes au quotidien rongé par la précarité, qu'ils ont pu filmer jusque dans leur intimité. Devant la caméra, ces "isolés" au "frigo vide", qui s'unissent désormais chaque jour pour faire entendre leur voix au travers de cette "grogne de durs à la peine", évoquent leurs parcours faits de galères et de désespoir.François Ruffin explique avoir été gagné par l'envie de vérifier par lui-même si cette grogne était bien celle de "fachos" dès les prémices du mouvement. Avant d'être indigné par son traitement par les médias nationaux, focalisés sur les violences à Paris."Une série d'isolés qui s'unissent. Cela faisait 20 ans que j'attendais ça ! Alors qu'en général, les pauvres se cachent pour souffrir. Le gilet jaune, c'est le bleu de travail contemporain", résume à l'AFP le journaliste engagé.Comme cinéaste, il se défend d'avoir voulu réaliser un film analytique sur le mouvement, mais davantage une "analyse de gens qui s'en sont emparé". "Ce sont avant tout nos semblables", a-t-il ensuite souligné face aux spectateurs lors d'un temps d'échange de près d'une heure.