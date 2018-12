Dernier clip de Noël pour le groupe d'Amiens Dust

C'est devenu un rendez-vous de chaque fin d'année, une tradition lancée juste "pour s'amuser". Depuis 2014, Dust offre au public une vidéo et une reprise d'une chanson de Noël.Après avoir commencé avec White Christmas, puis Santa Claus is Coming to Town, All I want for Christmas et Have Yourself a Merry Little Christmas l'année dernière, c'est un autre classique américain de Noël que le groupe amiénois a décidé de revisiter.Mais le Père Noël en personne leur a demandé pour 2018 de faire "quelque chose de plus rock" ! C'est donc plus dansante de Jingle Bells que les musiciens picards ont enregistrée.Comme chaque année, le clip est tourné au Star Coffee, situé place René-Goblet à Amiens. Parmi les figurants, on retrouve des membres du personnel de l'établissement. Le succès est toujours au rendez-vous : le clip posté sur la page Facebook de Dust a déjà été partagé plus de 500 fois et visionné plus de 27.000 fois !Et comme chaque année, la vidéo a été réalisée par une association d'Amiens spécialisée dans la réalisation audiovisuelle J.M.G Production.Ce sera la dernière pour Dust : 5 clips, 5 chansons, "il faut passer à autre chose", explique Loïc Van Zan, chanteur et leader du groupe.