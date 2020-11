Enfants retrouvés morts à Poulainville : la mère hospitalisée sous contrainte sera placée en garde à vue

De très nombreux médicaments

Soignée pour dépression

Deux jours après le drame, le procureur de la République d'Amiens a donné des éléments supplémentaires concernant l'enquête pour assassinat, suite au décès de deux adolescents de 13 ans à Poulainville dans la Somme.Les frères jumeaux, Erik et Tomas, ont été retrouvés morts dans leur domicile samedi 14 novembre. Un troisième enfant, Théo, âgé de 15 ans a lui été hospitalisé.Selon les premiers éléments de l'enquête, il est 11h environ quand la mère des enfants se rend chez les voisins et déclare avoir fait "une grosse bêtise". Ils se rendent alors au domicile familial et découvrent les jumeaux inanimés et l'aîné malade. De très nombreux médicaments sont découverts notamment à proximité des corps des victimes.Lundi 16 novembre, le procureur indique que l'audition de Théo confirme l'hypothèse privilégiée par les enquêteurs, c'est-à-dire une administration volontaire de médicaments en quantité importante au préjudice des trois enfants au cours de la soirée ou de la nuit. Des prélèvements toxicologiques ont été réalisés. Les résultats seront connus dans les prochains jours. Selon le procureur, il pourrait s'agir de morphine.La mère, âgée de 42 ans, a été hospitalisée sous contrainte au centre hospitalier psychiatrique Philippe Pinel à Amiens. Le procureur précise qu'elle était soignée pour dépression depuis des années. Elle sera placée en garde à vue dès que son état le permettra.Le père des enfants, qui vivait séparé de sa femme depuis 2018, a été entendu par les enquêteurs et s'est rendu aux côtés de son fils aîné. L'association d'aide aux victimes a été sollicitée pour les accompagner.Une cellule d'écoute psychologique a également été mise en place dans le collège où étaient scolarisés les enfants, à Rivery.