Deux étudiants en sport organisent des séances de coaching gratuites à Amiens

Samuel Basset, 21 ans, et William Pedurant, 24 ans, sont tous les deux étudiants à Amiens. Le premier en diététique, le second en STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives). Passionnés de sport, les deux amis ont décidé de proposer de séances de coaching gratuite à Amiens. « On a remarqué que les gens qui voulaient se remettre au sport n’osaient pas forcément s’inscrire dans une salle par peur du jugement mais aussi pour des raisons financières, explique Samuel. Avec William, on a donc eu l’idée de proposer des cours collectifs gratuits et ouverts à tous ».



La première séance est prévue le 12 mai à 10h30 au parc Saint-Pierre. Si le succès est au rendez-vous, les deux étudiants espèrent renouveler les séances plusieurs fois par mois. « En tant que futurs coach sportif et diététicien, on pourra accompagner les gens et créer une communauté de sportifs sur Amiens, précise l’étudiant. C’est aussi l’occasion pour nous de gagner en expérience et de commencer à tisser notre réseau professionnel ».



Pour la première séance, les jeunes hommes proposeront un circuit training d’1h30 en reprenant les bases de la musculation. Tous deux assurent que les exercices physiques seront accessibles à tous, grands sportifs comme débutants. « On veut aussi montrer que la ville d’Amiens est dynamique et que les jeunes ont plein d’idées pour enrichir la vie sociale ! » conclut Samuel.