Deux Gothiques sélectionnés en Equipe de France de Hockey sur Glace

|| ÉQUIPE DE FRANCE ||

Félicitations à nos 2 Gothiques sélectionnés pour le tournoi des 4 nations en Autriche:

Félicitations à nos 2 Gothiques sélectionnés pour le tournoi des 4 nations en Autriche:

Henri Corentin Buysse et Jeremie Romand !

Le sélectionneur de l'équipe de France de Hockey, Phillipe Bozon a dévoilé ce lundi 20 janvier, la liste des 22 joueurs convoqués pour le tournoi 4 nations. Parmi eux, deux amiénois, le gardien, Henri-Corentin Buysse et l'attaquant Jérémie Romand.Une sélection amplement mérité pour les deux Gothiques. Cette saison, Henri-Corentin Buysse a effectué quelques 586 arrêts et n'a encaissé que 54 buts (pour 1246 minutes et 22 matches joués). De son côté, l'attaquant d'Amiens, Jérémie Romand a inscrit 14 buts en 22 rencontres.Du 4 au 9 février, l'équipe de France de Hockey sur glace se rendra en Autriche pour le tournoi 4 nations. Deux matches amicaux (face au Danemark le 7 février, puis contre la Norvège ou l'Autriche selon les résultats le lendemain), programmés dans le cadre de la préparation du Mondial de Division 1A (2e niveau), qui se déroulera en Slovénie du 27 avril au 3 mai. Reléguée l'année dernière, les bleus auront pour objectif de remonter en Mondial Elite.