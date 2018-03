La dictée du Tour de France 2018 par Christophe Pélissier

Le silence est de rigueur ce vendredi. 540 élèves de CM2 sont suspendus aux lèvres de Christophe Pélissier. L'entraîneur de l'Amiens SC a été choisi pour jouer le maître d'école, le temps d'une dictée.C'est la deuxième édition de "la Dictée du Tour". Cette opération de communication est menée par l'organisation du Tour de France dans les villes et départements traversés par la course en juillet prochain.L'exercice consiste à faire participer des élèves de CM1, CM2, 6e et 5e à une dictée à partir d'un texte de la presse quotidienne régionale ayant pour sujet le Tour de France.Très concentrés au début, les petits Amiénois ont peu à peu perdu le fil, certains perturbés par l'accent du sud de Christophe Pélissier, d'autres par son manque d'habitude "J'avais l'impression que personne ne comprenait certains mots. Il a fallu vraiment articuler. C'est un métier être enseignant", avoue l'entraîneur de l'Amiens SC.Les élèves lauréats de cette dictée, à raison de huit dans chaque ville-étape concernée, seront connus le 18 mai, à J - 50 du départ et gagneront, pour les Amiénois, une invitation dans les coulisses du Tour de France à Amiens, le 14 juillet prochain.