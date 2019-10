Un dîner dans le noir à Cagny au profit des chiens guides d’aveugle

Se mettre dans la peau d’un non-voyant le temps d’un repas : c’est l’objectif de la soirée "dîner dans le noir" organisée par l’association LEO Club Amiens Jules Verne.Vendredi 8 novembre, les participants seront invités à mettre un bandeau sur leurs yeux et à se laisser servir par les membres de l’association. La salle sera aussi plongée dans le noir mais les serveurs seront équipés de lampes frontales. "L’idée, c’est de sensibiliser à la cécité le temps d’une soirée, précise Elodie Buysse-Vignon, vice-présidente de l’association. C’est aussi l’occasion de mettre en action tous les sens".Pour la cinquième édition du dîner dans le noir, l’association a prévu 150 places. "La première année, nous n’avions que 60 places mais on a affiché complet très vite, ajoute Elodie. Depuis, on ne cesse d’ajouter de nouvelles places tous les ans". En 2018, le repas servi à 100 personnes avait permis au LEO Club de faire un chèque de 700 euros à l’association Chiens guides d’aveugles.Cette année, il faudra débourser 35 euros pour s’inscrire à l’évènement : 28 euros pour un menu apéritif/entrée/plat/dessert/boissons et 7 euros directement reversés à l'association Chiens guides d’aveugles.Le repas sera servi à la salle des fêtes de Cagny, gracieusement mise à disposition par le maire de la commune. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 novembre.