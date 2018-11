Disparition inquiétante à Amiens

Pascal Dekoning a disparu de son domicile d'Amiens jeudi 8 novembre. La dernière fois qu'il a été vu, c'était dans la nuit de mardi à mercredi : il était 2h40 et Pascal Dekoning sortait de l'Irish Pub situé boulevard du port d'Amont à Amiens. C'est son père qui a constaté sa disparition.



Âgé de 50 ans, Pascal Dekoning portait un blouson noir, un jean noir et des chaussures noires au moment de sa disparition. Il mesure 1 mètre 75 et a les cheveux bruns foncés coupés courts. Il est légèrement dégarni et de corpulence normale.



Si vous avez des renseignements concernant cette disparition jugée inquiétante, contactez l'hôtel de police d'Amiens au 03-22-71-53-00 ou au 03-22-71-53-06.