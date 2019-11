Dix enfants malades du CHU d’Amiens rencontrent les Bleus à Clairefontaine

Un rêve, deux étoiles

Emilie Horemans a permis à des enfants hospitalisés de rencontrer les Bleus le lundi 11 novembre à Clairefontaine. / © E. Horemans

Une journée magique

Des étoiles sur les maillots des joueurs et dans les yeux des enfants. Sur la pelouse du stade de Clairefontaine, les jeunes, impressionnés par la présence de leurs idoles, n’hésitent pas à demander photos et autographes.Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et même le Picard Clément Lenglet se succèdent au bord du terrain pour rencontrer ce jeune public. "C’est l’une des meilleures journées de ma vie, s’extasie le petit Esteban. Je suis super content parce que j’ai réalisé un rêve d’enfant". "C’est quand même les champions du monde 2018 !" ajoute une jeune fille, ravie.A leurs côtés, huit autres enfants atteints d’un cancer et soignés au CHU d’Amiens trépignent dans les tribunes, excités d’assister à l’entraînement des stars du football français.Pourtant, le pari était loin d’être gagné. À l’origine de cette idée folle : Emilie Horemans, 17 ans. Amatrice de football et étudiante en Bac pro ASSP (accompagnement soin et service à la personne), l’adolescente a souhaité réunir ses deux passions. "Monter ce projet m’a pris 7 mois, raconte Emilie. Je me suis renseignée sur les démarches puis j’ai passé des coups de fils et au fur et à mesure j’ai pu avoir des contacts. Je suis super contente parce que le résultat est formidable".Après avoir convaincu le service pédiatrie de l’hôpital, la jeune fille a persuadé la mairie de financer le trajet en car d’Amiens à Clairefontaine. D’autres sponsors l’ont également aidée à fournir le repas aux enfants.Après plusieurs mois d’organisation, le rêve s'est enfin réalisé ce 11 novembre pour les enfants âgés de 7 à 18 ans. Partis à 10h du CHU d’Amiens, ils sont arrivés en début d’après-midi à Clairefontaine. Après avoir visité le musée des Bleus, les enfants et leurs parents ont également fait le tour de la propriété avant d’assister à l’entraînement des joueurs. "C’est des enfants qui ont traversé des choses difficiles, explique Antoine Gourmel, pédiatre oncologue au CHU d’Amiens. Certains sont encore sous traitement et d’autres n’ont pas commencé. Leur offrir ça est une belle parenthèse pour eux".Après la rencontre, le petit groupe est rentré à Amiens vers 22 heures, des souvenirs plein la tête. Avec l’aval du service pédiatrie, Emilie Horesmans espère renouveler cette visite chaque année pour donner un peu de répit à ces enfants malades et à leur famille.