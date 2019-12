Dons en baisse à la Banque alimentaire de la Somme, qui faisait campagne en plein Black Friday

-25%, selon les premières remontées

Record pour la Croix Rouge, aidée par des scouts

Le compte n'y est pas. Au lendemain de la grande campagne nationale de la Banque alimentaire , les premiers résultats remontent aux instances départementales. Or dans la Somme, l'association loi 1901 pense déjà ne pas atteindre les 76 tonnes de denrées alimentaires collectées l'an dernier."Sur notre échantillon représentatif de 10 magasins à Amiens et alentours, nous observons un tassement d'à peu près 25%, annonce Christian Becuwe, président de la Banque alimentaire de la Somme. C'est quand même assez conséquent."L'association attend néanmoins les résultats complets des 153 magasins qu'elle avait ciblés, démarchant les clients notamment samedi soir et même parfois, pour la deuxième année consécutive, le dimanche."Il y a le tonnage, mais il y a aussi la valeur de ce qui est donné, c'est autre chose", tempère pour sa part Philippe Taniére, bénévole historique de la Banque alimentaire de l'Aisne. Ce soir, cette dernière n'a pas encore obtenu suffisamment de remontées de ses associations pour communiquer. Quant à celle de l'Oise, elle est injoignable.Le président de la Banque alimentaire de la Somme voit plusieurs raisons aux résultats décevants cités plus haut :"Il y a eu une conjonction de facteurs, mais je ne pense pas qu'on puisse parler de manque de générosité", estime ainsi Christian Becuwe.Parmi les 64 associations partenaires de la Banque alimentaire de la Somme, il y en a au moins une qui peut se réjouir. Ce weekend, au grand magasin Auchan d'Amiens, la Croix Rouge a récolté plus de 5 tonnes de vivres. Du jamais vu."Ils ont fait une récolte 30% supérieure à celle de l'année dernière et c'est le plus gros score d'un magasin à Amiens", précise Patrick Verhoest, responsable de la collecte de la Banque Alimentaire de la Somme, qui confirme la générosité des Picards : "On avait peur du Black Friday, mais on a vu des gens donner des paniers ou des cadis entiers !"Pourquoi ici plus qu'ailleurs ? Dans ce magasin, la Croix Rouge avait reçu le renfort des Scouts de France. Une équipe aidait à la distribution des flyers et à la persuasion des clients. Mission plus qu'accomplie !