DOSSIER - Fusion des régions : quel impact sur l'emploi à Amiens ?

Fusion des régions : quel impact pour l'emploi à Amiens ?

Avant la fusion entre la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais, 78.700 personnes travaillaient dans le bassin d'emploi amiénois. Parmi eux, 14.100 cadres au pouvoir d'achat élevé. Selon les commerçants du secteur, beaucoup, du privé comme du public, sont partis à Lille ou ailleurs.Il y a deux ans, Brigitte Fourré, maire UDI d'Amiens, prédisait le départ de 5.000 à 7.000 postes sous l'effet de la fusion. Depuis, Amazon a créé 500 emplois et 400 pour la zone commerciale d'Amiens Nord Shopping Promenade.Et dans le public ? Quelles administrations ont quitté la capitale picarde ? Combien de postes sont désormais affectés à Lille ? Réponses dans ce dossier Hauts-de-France signé Michael Guiho, Benoît Henrion et Isabelle Debraye.