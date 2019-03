Les douaniers d’Amiens saisissent plus de 35 kilos de tabac lors d’un contrôle routier

Dans un communiqué diffusé ce mercredi 13 mars, la direction régionale des douanes d’Amiens annonce avoir saisi plus de 35kg de tabac lors d’un contrôle routier au niveau de la commune de Le Boisle, dans la Somme. Le 6 mars dernier, les douaniers ont intercepté une automobile occupée par un ressortissant arménien. « L'individu détenait 139 pots de tabac à rouler pour un poids de plus de 35 kilogrammes. Le tabac avait été acheté au Luxembourg et était acheminé dans la Seine Maritime » précise le communiqué.



La totalité de la marchandise ayant été saisie, l’auteur des faits s’expose à une lourde amende.



Les douaniers rappellent qu’en France, le tabac ne peut être acquis qu’auprès de buraliste. En cas d’achat à l’étranger, les consommateurs de tabac sont limités à 4 cartouches de cigarettes, 400 cigarillos, 200 cigares et un kilo de tabac à fumer pa personne. « Au-delà, les douanes considèrent qu’il ne s’agit plus de consommation personnelle, mais d’un usage commercial » conclut la direction régionale des douanes d’Amiens.