Les douaniers manifestent devant leur direction régionale à Amiens

Une cinquantaine de douaniers venus de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme étaient rassemblés ce jeudi matin devant la direction régionale des douanes à Amiens. Ils ont déposé une pétition dans laquelle ils énoncent leurs revendications : sauvegarde de leurs missions (les douaniers perdent par exemple une compétence avec la suppression de la taxe sur les céréales), hausse des effectifs et revalorisation salariale. Le tout sur fond d'inquiétudes à propos du Brexit.Les manifestants réclament une revalorisation de leur salaire de 100 euros nets par mois. Ils demandent également 7 euros de plus par heure supplémentaire ainsi que pour les heures effectuées la nuit, les dimanches et jours fériés. Ils aimeraient que soient améliorées leurs conditions de travail, notamment à Amiens où les agents jugent leurs locaux inadaptés.En Picardie, les douaniers regrettent la suppression de la brigade de Beauvais alors qu’il y a l’aéroport, surveillé désormais par les autres brigades. Ils fustigent également la fermeture de celle d'Hirson, à la frontière avec la Belgique, malgré la menace terroriste. Tout comme celle d'Abbeville en plein Brexit. Des missions assurées par des brigades qui vienent d’ailleurs.Selon la Direction régionale des douanes, 1.531 douaniers sont actuellement en poste dans les Hauts-de-France dont 175 dans les trois départements de l'ex-Picardie. Ils sont répartis dans chacune des trois brigades régionales installées à Nogent-sur-Oise (44 agents), Amiens (25 agents) et Laon (22 agents). Chaque département compte également un bureau des douanes : à Compiègne, Amiens et Saint-Quentin.