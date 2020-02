Drame de Festieux : ouverture du procès en appel de l'auteur de l'accident ce lundi 3 février 2020

Jugé le 19 septembre à Laon, Vincent Montré a fait appel auprès de la Cour d'Amiens. L'homme avait été condamné par le tribunal axonais à cinq ans de prison dont trois ans ferme pour "homicide involontaire".L'affaire remonte au 3 avril 2018. Ce jour-là, un monospace est violemment percuté par une voiture de sport sur la RD 1044, à l'entrée de Festieux, dans l'Aisne.À bord du véhicule, une mère de famille et ses trois enfants en bas âge. L'une des deux fillettes, âgée de 4 ans, est tuée dans la collision, l'autre de 2 ans, décèdera des suites de ses blessures à l'hôpital de Reims Le conducteur, impliqué dans l'accident, avait acheté sa Maserati d'occasion quelques jours avant l'accident. Auparavant propriétaire d'une Jaguar, il avait déjà commis neuf infractions au code de la route et avait été sanctionné de deux suspensions de permis pour excès de vitesse. Au moment des faits, il avait toutefois tous ses points de permis.Une expertise judiciaire réclamée par la partie civile, avait établi que le prévenu roulait à "113,9 km/h au moment de la perte de contrôle du véhicule, pour une limitation à 80 km/h" mais trois autres expertises préalables avaient abouti à des vitesses différentes. Seule certitude au moment du choc, le prévenu roulait à 63 km/h et celui de la mère de famille, Nadia Karmel, à un peu plus de 50 km/h.Suite à sa condamnation, en décembre 2019, Vincent Montré demande une remise en liberté auprès du tribunal d'Amiens.Alors que la demande de remise en liberté est acceptée, Nadia Karmel réagit sur les réseaux sociaux et s'adresse directement au prévenu.Le procès en appel de Vincent Montré est fixé à ce lundi 3 février 2020.