Elections européennes : la maire d'Amiens, Brigitte Fouré, candidate de l'UDI

Notre liste s'appuie sur un ancrage territorial puissant. Merci à @BockelJeanMarie, @valerieletard, @MichelZumkeller, @Sophie_Auconie, @senateur61, @brigittefoure et @laurent_sceaux qui ont accepté de pousser ce rassemblement de la droite européenne et du centre. — Jean-Christophe Lagarde (@jclagarde) 26 avril 2019

Très honoré d'être sur la liste @Les_Europeens_ aux côtés de @jclagarde et fier de représenter ainsi la Somme et nos terres Picardes, dans les Hauts de France, au coeur de l’#Europe ! @UDI_off @Les_Europeens_ @UDIjeunes @UDIjeunes80 pic.twitter.com/Y0ztrcHE1P — Clément Stengel (@ClemStengel) 12 avril 2019

Pour trouver son nom, il faut aller tout en bas de la liste, à la 76e position... Brigitte Fouré ne siégera probablement jamais à Bruxelles ou à Strasbourg, mais elle est bien candidate aux élections européennes 2019. L'UDI a déposé, ce vendredi 26 avril, sa liste au ministère de l'Intérieur. Le député de Seine-Saint-Denis, Jean-Christophe Lagarde, en première position, a salué les élus sur Twitter venus compléter l'équipe du centre, dont la Picarde :La maire d'Amiens connaît le Parlement européen : d'abord candidate en 2004, elle y a siégé de 2008 à 2009, après la démission de Jean-Louis Bourlanges. "L’Europe est trop souvent paralysée par la règle de l’unanimité qui permet à un seul Etat de bloquer les 27 autres. Jean-Christophe Lagarde avait été le premier comprendre que la construction européenne serait bloquée si les règles de gouvernance ne changeaient pas. Nous proposons notamment de supprimer la règle de l’unanimité sur les sujets économiques et sociaux pour mettre fin à la paralysie et rendre l’Europe plus efficace", déclare l'élu dans un communiqué de l'UDI Somme.Sur la liste figure un autre amiénois, Clément Stengel. L'adjoint au maire à la sécurité se présente en 31e position. "Les citoyens sont lassés des grands discours et des formules un peu creuses qu’on entend trop souvent", explique-t-il, prônant des "mesures pratiques et pragmatiques". Entre autres : un "FBI européen anti-teroriste", ou encore "un règlement européen pour empêcher l'accaparement de nos terres agricoles par des investisseurs étrangers et pour interdire l’importation d’aliments traités avec des molécules interdites en Europe".Lui aussi devrait se contenter du seul titre de candidat. La liste est créditée, dans les derniers sondages, de 3% d'intentions de vote . Les jeunes UDI prévoient un rassemblement dimanche 28 avril, au parc de la Hotoie, à Amiens.