L'émotion de Mario Richer sur notre plateau après la victoire des Gothiques

C'est un succès d'équipe

Des larmes de joie

Mario Richer

L'entraîneur des Gothiques était très ému ce lundi soir dans le journal de France 3 Picardie, après la victoire de son équipe face aux Dragons de Rouen. A Bercy pour cette finale de la Coupe de France, Amiens s'est imposé aux tirs aux buts (3-2) et l'équipe de Mario Richer emporte pour la 2ème année consécutive le titre.Mario Richer quitte le club amiénois à la fin de saison, depuis quatre ans, les joueurs et les supporters ont montré leur attachement à l'entraîneur québécois de 54 ans. Il a permis à Amiens de décrocher la Coupe de France en 2019, après 50 ans de défaite, en battant Lyon. Un titre que l'équipe conserve cette année. "C'est un succès d'équipe, l'an passé, on a été cherché cette Coupe de France après 50 ans, c'est un énorme succès pour l'organisation et les joueurs qui ont travaillé pour remporter cette finale. Nos chances étaient de 30 % contre 70 % pour les Dragons de Rouen. On espère que ce succès va continuer longtemps à Amiens" .C'est avec beaucoup d'émotion que Mario Richer revit sur le plateau la victoire de son équipe, en regardant les images l'entraîneur n'a pu s'empêcher d'avoir la larme à l'œil. "C'est beaucoup d'émotion et des fois on réalise des heures après, c'est la fierté, fierté d'avoir gagné avec l'équipe".Mario Richer nous avait accordé un entretien avant le match contre les Dragons de Rouen.les Gothiques seront célébrés ce mardi soir à 19h à Amiens dans la cour de l'Hôtel de Ville. L'occasion pour le public de découvrir la Coupe de France, qui reste à Amiens une année de plus !