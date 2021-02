En manque de stade, les supporters de l'Amiens SC se rassemblent dans les rues d'Amiens pour soutenir leur équipe

L'appel avait été lancé en milieu de semaine sur leur page Facebook. Les supporters de la Tribune Nord donnaient rendez-vous samedi 20 février devant l'hôtel Mercure où les joueurs se reposaient avant leur match face à Sochaux. Une première pour le club de supporters en cette période de crise sanitaire.

Une cinquantaine de personnes ont finalement répondu présentes. "On ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait autant", confie le président de la Tribune Nord, Dylan Vacossin. Preuve que le manque est bien présent. Privés depuis plus d'un an de stade, les supporters étaient heureux de se retrouver. "C'est vrai que ça faisait du bien de se voir. Tout nous manque : les tribunes, le stade, l'ambiance. Cette situation est difficile à vivre, on aimerait être présents pour l'équipe et la ville", affirme-t-il.

durée de la vidéo: 00 min 16 Les supporters de l'Amiens SC rassemblés pour soutenir leur équipe • ©Emilie Montcho / FTV

Les matchs en petit comité

Un soutien précieux pour le club de l'ASC qui n'a pas tardé à les remercier sur sa page Facebook :

Pour ces supporters, présents habituellement à chaque match, il faut désormais prendre son mal en patience et suivre les rencontres en petit comité. Des expérimentations pourraient être réalisées selon la ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu. Des essais avec des protocoles stricts, pour que les supporters puissent retrouver les tribunes, pourraient ainsi être réalisés notamment du côté de l'Olympique Lyonnais. Il ne reste donc plus qu'à espérer.