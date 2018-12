Les enfants hospitalisés au CHU d'Amiens écrivent leur lettre au Père Noël

Depuis cinq ans, le Dr Micky et l'infirmier-chef Pippo aident les enfants hospitalisés au CHU d'Amiens à écrire leur lettre au Père Noël. Et c'est aujourd'hui le grand jour puisque un facteur va venir relever toutes les lettres pour les lui transmettre avant le 25 décembre. En attendant les enfants auront quelques cadeaux pour les aider à patienter, et surtout cette journée va leur permettre de penser à tout autre chose qu'à leurs douleurs et à leurs peines.Voici quelques lettres envoyées au Père Noël.