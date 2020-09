Une enquête ouverte pour blessures involontaires après la chute dans une trappe d'une cliente d'un magasin d'Amiens

Mercredi 2 septembre en fin de matinée, une jeune femme est tombée de plus de 3 mètres dans une trappe dans un magasin du centre ville d'Amiens. Un ouvrier de 32 ans a été placé en garde à vue puis remis en liberté. Une enquête pour blessures involontaires est ouverte.

C'est dans ce magasin du centre ville d'Amiens qu'une cliente a été gravement blessée en tombant dans une trappe profonde de plus de 3 mètres. • © Google street view

L’accident est survenu mercredi 2 septembre vers 11h dans le magasin Parfois situé rue des Trois-Cailloux à Amiens.Une cliente, âgée de 31 ans, est tombée dans une trappe d’environ un mètre sur un mètre donnant accès à la cave du magasin. Elle avait été laissée ouverte par un plombier qui effectuait des travaux sur une fuite d’eau. La jeune femme a chuté d'une hauteur de 3,70 mètres sur du béton. Gravement blessée, elle a été évacuée par les secours en urgence absolue. En fin de journée le même jour, son pronostic vital n’était plus engagé. La vicitme présente plusieurs fractures, dont celle du bassin.D’après les premiers éléments de l’enquête, ce trou n’était pas balisé et la victime n’a commis aucune faute d’imprudence. Le plombier, un homme de 32 ans, a été placé en garde à vue et interrogé. Il a été remis en liberté dans la soirée.Une enquête pour blessures involontaires par manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité a été ouverte. Elle a été confiée au commissariat d’Amiens en lien avec l’inspection du travail. Le magasin a pu rouvrir après que les scellés ont été enlevés.