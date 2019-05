Enrico Marini au festival de la BD d'Amiens : “Batman a influencé ma carrière”

Bibliographie d'Enrico Marini Les Dossiers d’Olivier Varèse (tome 1 à 4, éd. Alpen Publishers)

Gipsy (tome 1 à 6, éd. Alpen Publishers, éd. Les Humanoïdes Associés, éd. Dargaud)

L'Étoile du désert (tome 1 et 2, carnet de croquis, éd. Dargaud)

Les Héritiers du Serpent (éd. Suzanne Hurter)

Rapaces (tome 1 à 4, éd. Dargaud)

Le Scorpion (éd. Dargaud)

Les Aigles de Rome (tome 1 à 5, éd.Dargaud)

Batman, The Dark Prince Charming (coédition Dargaud-DC Comics)

C'est un personnage mythique que tout le monde connaît, mais c'est aussi encore aujourd'hui, un héros influent. "Je suis un grand lecteur de Batman depuis mon enfance", confie le dessinateur Enrico Marini.Quoi de plus logique, donc, que de dessiner l'homme chauve-souris au sommet de la cathédrale d'Amiens pour l'affiche des 24es rendez-vous de la bande dessinée. D'autant qu'Enrico Marini est le premier dessinateur européen à s'être emparé de l'univers du héros de DC Comics."J'étais déjà sur "Les Aigles de Rome", lorsque l'on m'a proposé le projet, mais je ne pouvais pas dire non à Batman, pour moi c'était aussi un moyen de revivre mon enfance", affirme l'auteur de Batman, The Dark Prince Charming. "Ce qui m'intéressait le plus c'était son combat avec le Joker, pour moi c'est le méchant parfait, il est très complexe et on peut faire de belles choses avec lui", poursuit-il.Le dessinateur, d'origine italienne, débute sa carrière en 1987 au festival de la BD de Sierre, en Suisse, où il fait parti des jeunes talents. Dès lors, il se voit confier sa première série "Olivier Varèse", puis enchaîne les projets dans des univers bien différents : les vampires, l'antiquité, le western. Ceci étant, les super-héros ne l'ont jamais vraiment quitté. "C'est vrai que notamment dans "Rapaces" il y a une influence gothique, voire Gothamienne", admet-il.Enrico Marini sera présent durant le festival de la BD notamment le samedi à 17h30 pour une performance en direct. Durant une heure, il réalisera un dessin tout en échangeant avec le public. "Le festival a beaucoup changé et il est vraiment spectaculaire, j'espère que le public s'amusera autant que moi, parce que je suis aussi avant tout un fan et un lecteur", a-t-il confié.Le dessinateur est également à l'honneur à la Maison de la Culture où une exposition retrace son oeuvre jusqu'à fin septembre.