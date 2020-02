ENTRETIEN. Avant son départ, l'entraîneur des Gothiques Mario Richer convoite un second titre en Coupe de France

Dimanche 17 février 2019, les hockeyeurs amiénois se sont imposés 3 à 2 face aux Lyonnais sur la glace de l'AccorHotels Arena. / © Emilie Montcho / FTV

Mario Richer vainqueur de la Coupe de France de hockey avec les Gothiques le 17 février 2019 / © Fred Haslin / MAXPPP

#HOCKEY Les supporters amiénois réitèrent leur message à la direction de l’Amiens Hockey Élite de façon encore plus visuelle : ils veulent voir Mario Richer prolongé à la tête des Gothiques (cc @A_Sanscartier) pic.twitter.com/CO351LyYoZ — Sophie Roguez ✒ (@sroguez) December 18, 2019

L'entraîneur des Gothiques Mario Richer lors de la rencontre Amiens - Nice le 11 février 2020 / © Fred Haslin / MAXPPP

Pour nous, c'est un grand défi, c'est la deuxième année de suite qu'on est là. Les joueurs et l'organisation attendent impatiemment cette journée. Mais aussi les spectateurs ! On sait que beaucoup de gens d'Amiens ne vont pas rater cette occasion.On travaille là-dessus depuis un mois. Il y a des choses que le commun des mortels ne voit peut-être pas, mais nous on sait que l'on travaille ces points précis pour la finale.Il faut penser à bien travailler avant. Il faut sortir le maximum de nos joueurs et faire le match parfait sinon on a aucune chance. C'est vrai c'est le PSG, c'est l'équipe glorieuse en France.On recrute des joueurs qui ont une passion pour le hockey, des joueurs qui veulent s'investir pour l'équipe. Si tu prends des fainéants, il faut leur botter le cul. Mais je ne pense pas qu'il y ait besoin de trop pousser mes joueurs.Comme je l'ai dit à mes joueurs l'an passé, ils sont champions à vie. C'est la première fois en 50 ans que la Coupe de France était gagnée par Amiens. Cela restera à vie pour eux et pour moi aussi.Quand j'ai vu mon visage, je me suis dit "waouh, il est vraiment beau ! " (rire). Non plus sérieusement, c'est toujours une satisfaction de voir les partisants qui ont de l'admiration pour toi. Normalement dans les clubs c'est l'inverse, ils mettent des banderoles pour dire à l'entraîneur : dégage !C'est sûr qu'il y a toujours la déception, mais c'était prévu depuis le départ. Après c'est juste la façon de faire... Anthony (Mortas) devait signer il y a 10 mois et ce n'est pas encore fait. J'espère en tous cas qu'il aura sa chance, il sera un bon entraîneur, il suffit de le laisser faire ce qu'il veut et de continuer tout ce qu'il a appris.L'an prochain je retourne sur l'autoroute, et puis j'emprunte la sortie dès qu'une équipe veut m'engager. J'ai eu la chance de visiter plusieurs beaux pays, j'ai travaillé en Autriche, en Italie, en France, au Japon, en Israël, donc pour moi le monde est ouvert.La cathédrale ! J'y vais tous les dimanches, où à chaque fois qu'il pleut... C'est-à-dire tout le temps ! (rire)La plupart des entraîneurs sont séparés ou divorcés, ce n'est pas une vie facile. C'est un choix de carrière que j'ai fait. J'aurais pu être professeur de sport. Deux fois j'ai eu des contrats permanents, deux fois je les ai quittés pour faire du hockey. C'est ce que j'aime, c'est ma passion. Je ferai ça toute ma vie.La Coupe de France ! C'est une chose à notre portée et c'est notre but !