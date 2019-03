Signalé disparu vendredi soir à Amiens, Enzo a été retrouvé sain et sauf

Il n'a pas plus été vu depuis vendredi 17h30 dans le quartier St Leu à Amiens où il habite. Enzo, 7 ans, avait, semble-t-il, disparu : en sortant de l'école, il aurait dit à des camarades qu'il allait faire une course dans un magasin d'alimentation de la rue St Leu avant de rentrer chez lui. Ce qu'il n'avait pas fait.



L'enfant était en fait allé chez sa tante. Une information que n'avait visiblement pas la mère de l'enfant qui a prévenu la police. Un appel à témoin a été lancé et des recherches avec des chiens dans le quartier Saint Leu et jusqu'au Coliseum d'Amiens ont été engagées.



C'est finalement ce samedi matin que la présence d'Enzo chez sa tante a été annoncée aux autorités.