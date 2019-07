Equipe de France de football : les Bleuets joueront à Amiens le 5 septembre 2019

Les Espoirs disputeront 2 matchs internationaux dès la rentrée avant d’entamer en octobre les éliminatoires de l’EURO Espoirs 2021 ! 👊🇫🇷 pic.twitter.com/ZFn3vVnjuM — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 3 juillet 2019

Préparation pour les éliminatoires de l'Euro 2021

L'équipe de France Espoirs disputera deux matchs amicaux en septembre. La première de ces deux rencontres se déroulera le 5 septembre (21h) au stade de la Licorne d'Amiens. Elle opposera les Bleuets à l'Albanie.La seconde confrontation aura lieu quatre jours plus tard, le 9 septembre (21h), à Troyes. L'adversaire des Espoirs sera cette fois-ci la République Tchèque.Ces deux matchs amicaux sont organisés dans le cadre de la préparation aux éliminatoires de l'Euro 2021, qui débutent en octobre, et les JO 2020.Les Bleuets de Sylvain Ripoll, demi-finalistes de l'Euro 2019, reviendront dans les Hauts-de-France pour jouer leur premier match des éliminatoires de l'édition 2021 face à l'Azerbaïdjan, le 10 octobre à Calais.La France, qui n'avait plus participé aux Jeux Olympiques depuis 1996 chez les garçons, a obtenu son ticket fin juin pour les Jeux de Tokyo grâce au bon parcours des Espoirs durant la compétition européenne.