Equitation : le jeune samarien Nohé 10 ans et son Poney “Un Bijou du Logis” sacrés champions de France 2019

Un rêve qui se réalise

Nohé Vincent, licencié aux écuries Thierry Cottrel de Saleux près d'Amiens dans la Somme et son poney "Un Bijou du Logis", sont devenus champions de France le 13 juillet dernier. Le concours complet d'équitation s'est déroulé dans le Loir-et-Cher à Lamotte-Beuvron. Le couple a décroché une médaille d'or dans la catégorie P3B.Nohé a commencé l'équitation à l'âge de 3 ans. "Nous étions en vacances dans les Alpes, nous faisions de la randonnée et Nohé à eu l'occasion de monter sur un poney. En rentrant à la maison, il nous a dit je veux faire du poney", raconte Jérôme Vincent le papa de Nohé. Et deux ans plus tard, le jeune cavalier participe à son premier concours à l'âge de 5 ans.Nohé est entraîné par Arnaud Darragon et Margot Rablat. Sa maman participe aussi aux entraînements. Nohé participe pour la deuxième fois au Championnat de France. lors de sa première participation il s'est classé 4e. "Une belle progression", tient à souligner le papa. "Le couple conclut une saison déjà auréolée de succès : sur 8 concours complets, ils décrochent 6 classements dont 4 premières places. Au passage, ils décrochent deux autres victoires : celle du championnat régional d'Île-de-France à Jablines en avril 2019 et celle du championnat départemental de la Somme à Conty en juin 2019".Nohé a également fait une belle saison en saut d'obstacle sur 26 tours, le couple a obtenu 17 classements dont 11 premières places. Ils décrochent deux titres de champions au niveau départemental et une 4e place au championnat régional des Hauts-de-France.Un Bijou du Logis est originaire de l'Oise, la famille Vincent l'a acheté il y a deux ans. Le couple s'entraîne 4 fois par semaine. Le petit cavalier aimerait bien devenir un sportif de haut niveau, nous confie Vincent. En attendant, le petit garçon regarde des vidéos de compétitions amateurs et professionnelles, histoire de rêver à un podium olympique.L'année prochaine Nohé souhaite continuer à évoluer avec son poney en concours complet et en CSO (saut d'obstacles).