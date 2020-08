Equitation : le jeune Samarien Nohé 11 ans et son poney "Un Bijou du Logis" champions de France de Derby Cross 2020

Un parcours prometteur

Nohé Vincent, 11 ans, et Un Bijou du Logis poursuivent leur ascension. Une progression qui se fait, cette année, au ralenti.Entre les terrains impraticables à cause des intempéries et la Covid, le couple n'a réussi à passer que deux épreuves cette année : l'une à Boves, où il se classe 1er et l'autre à Demuin où il prend la 2e place."Nohé n'avait pas monté depuis le mois de mars, car c'était interdit avec le confinement, explique son père, Jérôme Vincent, mais ces deux concours complets lui ont permis quand même de se qualifier pour les championnats de France 2020 de Derby Cross qui ont eu lieu au domaine du Grosbois, dans le Val de Marne".Ainsi, dimanche 26 juillet 2020, Nohé et son poney ont remporté devant une quinzaine de candidats, le titre de champions de France 2020 de Derby Cross en 1mn54sec03.L'année dernière, le couple avait obtenu le titre de champion de France de concours complet à Lamotte-Beuvron (Loir et Cher). Cette fois, pour le concours complet, ce n'est que partie remise."Avec le travail qu'il fournit, c'est mérité, confie Jérôme Vincent. Il est consciencieux et il y a une réelle complicité entre Nohé et son poney. Ils sont fiers tous les 2 et le poney sait quand il a gagné".Le couple s'entraîne quatre à cinq fois par semaine et compte bien ne pas en rester là.Licencié aux ateliers du val de Selle, à Conty, dans la Somme, le jeune cavalier est entraîné par Margot Rablat. Il a commencé l'équitation à l'âge de 3 ans et a participé à son premier concours deux ans plus tard.Son poney Bijou du Logis est originaire de l'Oise et a été acheté par la famille Vincent il y a trois ans.Il mesure aujourd'hui 1m30 et Nohé, 1m42. Ils peuvent donc encore poursuivre leurs exploits ensemble cette année. L'objectif, faire ce qu'ils n'ont pas pu faire, c'est-à-dire disputer les championnats de France du concours complet et se préparer pour les championnats de France de dressage pur.Prochain rendez-vous, le 13 septembre à Berck sur mer, à condition bien sûr, que l'épreuve soit maintenue.