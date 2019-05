Êtes-vous prêts pour la Devil Ride, une course d’enfer à la citadelle de Doullens ?

Le 12 mai, les amateurs de sensations fortes devront affronter les quatre éléments. Bac à boue, obstacles enflammés, rivières à traverser, sauts dans le vide : les organisateurs de la course "Aux Portes de l'Enfer" ont tout prévu pour éprouver les participants.



« Cette course est un peu folle, admet Fabrice Dehaene, président de l’association Devil Ride. Mais chacun peut la faire à son rythme. Les participants ne sont pas obligés de courir et il n’y a pas de chronomètre. L’idée, c’est surtout de s’amuser ! ».



L'association a l'habitude d'organiser des courses à thème. En 2018, la citadelle a été envahie par une course de zombies et l'année précédente, les remparts ont été le théâtre de combats de gladiateurs.



Cette année, le parcours diabolique de 9 kilomètres sera ponctué de 38 obstacles différents. Déjà 700 personnes se sont inscrites pour y participer. « On court pour le plaisir, mais aussi pour la bonne cause, ajoute l’organisateur. Pour chaque inscription, un euro est reversé à l’association La Citadelle au profit de la rénovation du site ».



À travers ce parcours sportif, l’association Devil Ride souhaite mettre en valeur les fortifications qui se dressent depuis plus de cinq siècles.



Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 mai. Le coup d’envoi sera donné le dimanche 12 à 9h30.