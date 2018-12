Une étudiante amiénoise touchée gravement à l'œil lors d'une manifestation des Gilets jaunes

Il est 14 heures samedi 8 décembre, sur les Champs-Élysées à Paris. Des heurts éclatent entre les Gilets jaunes et les forces de police.Fiorina, une étudiante de 20 ans habitant à Amiens, est alors avec son petit ami. "Nous avons voulu partir des Champs-Élysées vers midi, mais les gendarmes nous ont empêchés de quitter l'avenue", témoigne-t-il sur son compte Facebook.Alors que la jeune femme essaye de s'écarter des affrontements, elle reçoit un projectile dans l'œil et s'effondre par terre.Des témoins filment la scène. Sur les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, vérifiées par la cellule de fact-checking de Libération , la jeune femme est au sol, l'oeil ensanglanté.Elle est rapidement prise en charge par des secouristes bénévoles. "Je n'ai aucune nouvelle de la fille, elle a été évacuée par les pompiers. J'ai fait ce que j'ai pu pour limiter l'hémorragie avec le peu de matériel que j'avais", raconte l'un d'entre eux sur son profil Facebook. Plus tard, la jeune étudiante a été admise aux urgences de l'hôpital Cochin (XIVarrondissement de Paris).D'après son petit ami, joint par téléphone, Fiorina ne reverra plus de l'œil gauche. "Elle a perdu toute vision et son oeil sera retiré dans la semaine", confirme-t-il ce mardi.La jeune femme souffre aussi de multiples fractures à la face et a le nez cassé. Elle est toujours hospitalisée à Paris.Lundi, une cagnotte en ligne pour Fiorina a été organisée par l’activiste identitaire Damien Rieu. Elle dépasse déjà ce mardi la somme de 34 000 euros.