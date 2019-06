Les étudiants en kiné d'Amiens organisent une journée en Baie de Somme pour les enfants handicapés

Après une balade dans le train historique de la Baie de Somme, et des activités ludiques sur les berges du Crotoy, les enfants, âgés de 8 à 16 ans et atteints de handicaps physiques et/ou mentaux ont visité le parc ornithologique du Marquenterre. Avec le guide et malgré la pluie, ils ont pu observer des oiseaux et d'autres animaux.



"On voulait les faire sortir de leur quotidien... Ils passent leurs journées à l'IEM, à faire de la rééducation.", explique Justine François, l'une des étudiantes à l'origine du projet. "C'était un moyen de leur faire apprendre des choses et de leur faire prendre l'air." Défi relevé, visiblement : "Ils étaient ravis, certains nous ont dit qu'ils avaient l'impression d'être en colonie de vacances !"



Le projet a été entièrement financé grâce à des dons. Les soirées, les tombolas, et la campagne de crowdfunding organisées par les étudiants kinés ont permis de récolter près de 2 000 euros. Une somme nécessaire pour prendre en charge les activités, les repas, et un autre point de dépense important : le transport adapté.