Etudiants en médecine, ils apprennent à faire des sutures au centre Simusanté du CHU d’Amiens

Etudiants en médecine, ils apprennent à faire de sutures au centre Simusanté du CHU d’Amiens

Le Simusanté du CHU d’Amiens est le plus gros centre dédié à la recherche et à l’enseignement. C’est là que les étudiants en médecine manient pour la première fois l’aiguille et le fil lors des cours de sutures. Ils doivent être attentifs, car ce geste est le plus fréquent des Urgences. Avec le docteur Pierre Grosset et le docteur Florian Canu, médecins urgentistes au CHU. Un reportage de Sophie Crimon et Aurélien Barège.

Dans quelques jours, ces étudiants de 4ème année prendront leur première garde dans un service d’Urgences. Au centre Simusanté du CHU, ils découvrent les rudiments de l’anesthésie et le maniement des ustensiles pour réaliser des sutures.Ce matin-là, les étudiants s’entraînent sur un pied de cochon. « C’est la structure qui se rapproche le plus de la peau humaine, même si c’est un peu plus rigide » précise le docteur Pierre Gosset, médecin urgentiste au CHU.Tout le monde est concentré car recoudre une plaie, c’est le geste le plus fréquemment réalisé par les urgentistes. Jusqu’à une dizaine par jour… Pourtant au début, l’apprentissage n’est pas facile : « C’est une petite aiguille, il faut vraiment faire attention. Heureusement qu’il y a des séances de formation pour nous entraîner » reconnaît un étudiant.Cet entraînement sera le seul cours avant la première garde. Aux Urgences, les étudiants seront ensuite accompagnés par des médecins expérimentés.