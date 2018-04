Eurovision : la petite Mercy, qui a inspiré le duo Madame Monsieur, retrouvée en Italie

Avec @apuglia nous avons retrouvé #Mercy née sur #Aquarius @SOSMedFrance l'an dernier et qui a inspiré la chanson de @MadameMonsieur qui representera la #France à @Eurovision. Reportage en Sicile dans le camp de réfugiés où elle vit avec sa mère. A venir sur @franceinter pic.twitter.com/3jyOnn7OCq — Eric Valmir (@ericvalmir) 20 avril 2018



"Tout ce que j'ai entrepris c'est pour elle"

Je voudrais que Mercy aille dans une grande université, elle ne peut endurer ce que j’ai vécu. Tout ce que j’ai entrepris depuis mon départ du Nigéria, c’est pour elle. Et je me dis que donner la vie après avoir frôlé la mort est un signe du destin.

LA PLUS BELLE NOUVELLE QUI SOIT https://t.co/CcI6UosmCe — Madame Monsieur (@MadameMonsieur) 20 avril 2018

Mercy ouvre les yeux à la vie à bord de l'Aquarius. Émotion pour tout l'équipage pic.twitter.com/Sb3ROWiqat — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) 21 mars 2017

Son histoire a inspiré le duo Madame Monsieur, composé de l'Amiénois Jean-Karl Lucas et de sa femme Emilie Satt, qui représentera la France à l'Eurovision le 12 mai. La petite Mercy, née à bord de l'Aquarius, un bateau humanitaire venant en aide aux migrants, a été retrouvée en Italie, par un journaliste de France Inter.Elle vit aujourd'hui en Sicile, dans un camp de réfugiés avec sa mère, une migrante nigériane. Arrivées au port de Catane en Italie, toutes deux ont été prises en charge par les autorités italiennes, peut-on lire sur le site de France Inter Taiwo, la mère de Mercy, ignorait jusqu'ici l'existence d'une chanson inspirée par la naissance de sa fille.Pour elle, "la naissance sur l'Aquarius, une photo, un tweet, la chanson, l'Eurovision... Cet enchaînement de coïncidences ne peut que résulter du divin. Ce n'est pas le fait du hasard", raconte le journaliste Eric Valmir.Taiwo, qui a aujourd'hui un permis de séjour de deux ans en Italie, envisage d'aller plus au Nord.En apprenant que Mercy a été retrouvée, le duo Madame Monsieur a réagi sur Twitter, à ce qu'il appelle "la plus belle nouvelle qui soit".Le duo s'est créé en 2013 et a été choisi le 27 janvier dernier pour porter les couleurs de la France au Portugal. Leur chanson, Mercy, a été composée avant leur participation au concours, après la découverte d'un tweet d'un journaliste de Nice-Matin, Grégoire Leclerc, présent à bord de l'Aquarius le 21 mars 2017.