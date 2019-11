Les ex-Whirlpool tentent de rencontrer Macron avant leur rendez-vous prévu vendredi 22 novembre

Le cortège n'a pas pu avancer vers la Citadelle d'Amiens jeudi 21 novembre 2019 / © Colombie Devis / FTV

Les manifestants, des anciens salariés de l'usine Whirlpool, bloqués rue des Déportés, non loin de la Citadelle où se trouvait Emmanuel Macron jeudi 21 novembre 2019 / © Colombine Devis / FTV

Un cortège d'ancien salariés de Whirlpool s'est formé pour tenter d'atteindre la Citadelle et rencontrer Emmanuel Macron, pour sa première journée de visite dans l'ex-capitale Picarde. Ils étaient accompagnés de gilets jaunes, de lycéens et de syndicalistes. Ils sont venus dénoncer l'échec de la reprise de Whirlpool et exprimer leur colère dans la rue.La centaine de personnes ont défilé en brandissant des banderoles où l'on pouvait lire "Whirlpool fabrique des chômeurs" et en chantant "Pour le bien des travailleurs et pour un monde meilleur on est là, même si Macron ne veut pas nous on est là".Les manifestants voulaient tenter une rencontre en public avec Emmanuel Macron, avant leur huis clos demain matin."On avait envie de lui remettre les questions qu'on se pose [...] On voulait lui faire voir que les Amiénois sont dans la rue, que l'on n'est pas d'accord avec sa politique, ça fait un an qu'il y a une contestation sociale qui s'appelle les gilets jaunes, il y a eu les gueules cassées en 14/18 et actulemment il y a les gilets jaunes et il ya beaucoup de gueules cassées aussi [...] On a tiré la sonnette d'alarme mais il n'y a personne qui écoute", déplore Frédéric Chantrelle ancien syndicaliste CFDT Whirlpool.